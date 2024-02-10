У ЗСУ дозволили електронні журнали обліку майна

Про це інформує українське оборонне відомство.

Вказано, що Міноборони внесло зміни до наказу "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України". Відтак військовим частинам надали право вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі. Але для цього можна використовувати лише те програмне забезпечення, яке або прийняте в експлуатацію Міноборони, або допущене до дослідної експлуатації та відповідає вимогам щодо захисту інформації.

"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – зазначила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Для того щоб почати вести електронний облік, командир або начальник військової частини повинен видати відповідний наказ. Коли він набуде чинності дозволятиметься вести лише електронний облік - вести паперові журнали та дублювати інформацію буде заборонено.

"До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках", - зазначили у Міноборони.

У відомстві додали, що у паперовій формі наразі залишатимуться первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати), оскільки вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях.