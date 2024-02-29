Українська ІТ-Армія атакувала найбільший сервіс електронної пошти в РФ

Про це повідомило Мінцифри.

Вказано, що доступ до акаунтів втратила не лише частина внутрішніх користувачів, а й усі власники пошти, які перебувають за межами РФ.

"Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - зазначили у Мінцифри.

У відомстві закликали українців приєднатися до ІТ-Армії, оскільки "кібервоїном може стати кожен".