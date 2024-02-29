Українська ІТ-Армія атакувала найбільший сервіс електронної пошти в РФ
Українська ІТ-Армія у четвер, 29 лютого, атакувала найбільший інтернет-портал у Росії - сервіс електронної пошти Mаil.гu
Про це повідомило Мінцифри.
Вказано, що доступ до акаунтів втратила не лише частина внутрішніх користувачів, а й усі власники пошти, які перебувають за межами РФ.
"Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - зазначили у Мінцифри.
У відомстві закликали українців приєднатися до ІТ-Армії, оскільки "кібервоїном може стати кожен".
- Раніше українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання квитків Leonardo, тим самим зупинивши роботу найбільших аеропортів Росії.
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