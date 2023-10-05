Українські хакери зупинили найбільші аеропорти РФ, зламавши систему бронювання квитків, - Федоров

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то і російські не мають.

"ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові «сюрпризи» для росіян. Перемога буде за Україною, зокрема й у кіберпросторі", - додав міністр.

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров