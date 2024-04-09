Українські хакери ліквідували IT-інфраструктуру, яка відповідає за роботу тепломереж і підземних водопровідних труб у Москві
Українські хакери знищили ворожу IT-інфраструктуру "Москоллектора": компанія несе відповідальність за експлуатацію підземних водопровідних труб, силових кабелів і кабелів зв’язку, а також за роботу московських тепломереж
Про це "Укрінформу" повідомило джерело у правоохоронних органах.
Співрозмовник інформаційного агентства зазначив, у результаті роботи хакерів діяльність об’єкта критичної інфраструктури столиці РФ повністю заблокована: "Москоллектор" не може реагувати на аварії та надзвичайні події.
"Наші хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти). За даними джерел, це була операція хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ", - розповів він.
Також джерело зазначило, що для відновлення роботи IT-інфраструктури "Москоллектора" окупантам знадобиться від 15 до 30 діб.
- 8 квітня українські хакери, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки, знищили дата-центр, що використовувався російським військово-промисловим комплексом, а також - нафтогазовим і телекомунікаційним.
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