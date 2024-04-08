Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовував ВПК РФ
Українські хакери, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки, знищили дата-центр, що використовувався російським військово-промисловим комплексом, а також - нафтогазовим і телекомунікаційним
Про це повідомило поінформоване джерело "Інтерфакс-Україна".
"Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", - розповів співрозмовник.
Він також зауважив, що мова йде про підприємства РФ "Лукойл", "Роснафта", "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБІН", який є у складі холдингу "Роселектроніка", "Уральський завод спецтехніки", "Газпром", "Трансгаз", "Норильський нікель", "Ростелеком", "Телеком" і "Мегафон".
"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані містили понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - підкреслює джерело інформаційного агентства.
- 30 березня стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.79 Купівля 38.79Продаж 39.32
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе