Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовував ВПК РФ

Про це повідомило поінформоване джерело "Інтерфакс-Україна".

"Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", - розповів співрозмовник.

Він також зауважив, що мова йде про підприємства РФ "Лукойл", "Роснафта", "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБІН", який є у складі холдингу "Роселектроніка", "Уральський завод спецтехніки", "Газпром", "Трансгаз", "Норильський нікель", "Ростелеком", "Телеком" і "Мегафон".

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані містили понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - підкреслює джерело інформаційного агентства.