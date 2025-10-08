Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
У середу, 8 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить подружжю, яке не має неповнолітніх дітей, розлучитися онлайн в застосунку "Дія"
Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Розлучитися можна буде швидко й онлайн. Послуга з’явиться в Дії у 2026 році та буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив сьогодні Кабінет міністрів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, після подання заяви Дія здійснить автоматичну перевірку в реєстрах ДРАЦС. Якщо спільних дітей немає, шлюб буде розірвано через 30 днів, протягом яких ще можна змінити рішення.
"На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. Працюємо, щоб українці вирішували життєві ситуації без стресу та зайвої бюрократії", - додали у відомстві.
- 22 вересня стало відомо, що з моменту запуску сервісу "Шлюб онлайн" 22 вересня минулого року цифровий ДРАЦС зареєстрував 14 370 шлюбів. Щомісяця цей показник зростає.
