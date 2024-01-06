Українців попередили про ймовірні перебої в роботі деяких реєстрів
У суботу та неділю, 6-7 січня, через технічні роботи можлива нестабільна робота реєстрів, забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції
Про це йдеться у повідомленні Національних інформаційних систем.
Повідомляється, що з 20:00 6 січня до 08:00 7 січня ДП "НАІС" буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення реєстрів на базі платформи UnityBase 64 (UB64), а саме Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
У зв’язку з цим у вказаний період робота єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту, може бути нестабільною.
- Зазначимо, що основною метою діяльності ДП "Національні інформаційні системи" (ДП "НАІС") є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту.
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