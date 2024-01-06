Українців попередили про ймовірні перебої в роботі деяких реєстрів

Про це йдеться у повідомленні Національних інформаційних систем.

Повідомляється, що з 20:00 6 січня до 08:00 7 січня ДП "НАІС" буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення реєстрів на базі платформи UnityBase 64 (UB64), а саме Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У зв’язку з цим у вказаний період робота єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту, може бути нестабільною.