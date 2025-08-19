В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Ідеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

ШІ-модуль перевіряє повноту та коректність даних, зменшує кількість відмов і пришвидшує обробку заяв, залишаючи експертам більше часу для складних рішень.

"Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни", - зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Ця технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки й дає їм більше часу на те, що справді важливо. Для бізнесу — це менше бюрократії та швидший старт, для держави — вища якість рішень", - висловився своєю чергою глава Мінекономіки Олексій Соболєв.

Високо оцінили послугу й у представництві ЄС.

Проєкт реалізували Мінекономіки, Мінцифра, Google DeepMind та ЄС у межах EU4DigitalUA. Усі обчислення відбуваються в Україні з дотриманням стандартів безпеки. Попри виклики (різна якість документів, відсутність реальних даних для навчання, обмежені ресурси), розробники використали гібридний підхід із відкритими моделями та синтетичними даними.

Цей запуск став першим кроком до ширшого впровадження цифрового ліцензування та зменшення бюрократії в державних послугах.

