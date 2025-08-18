В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він поінформував, що онлайн-платформа zbroya.gov.ua. міститиме такі державні інструменти як програми кредитування; можливості для випробувань та кодифікації виробів; цифрова бібліотека комплектуючих; інформація про освітні програми та вакансії.

"Платформа буде доповнюватися новими сервісами. Наше завдання — зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Перший крок до цього зроблено", – написав Шмигаль.