В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
18 серпня в Україні запустили роботу платформи для вітчизняних виробників озброєння та військової техніки з усією необхідною інформацією
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він поінформував, що онлайн-платформа zbroya.gov.ua. міститиме такі державні інструменти як програми кредитування; можливості для випробувань та кодифікації виробів; цифрова бібліотека комплектуючих; інформація про освітні програми та вакансії.
"Платформа буде доповнюватися новими сервісами. Наше завдання — зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Перший крок до цього зроблено", – написав Шмигаль.
- 17 серпня український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
