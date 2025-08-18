Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки

В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки

Дар'я Куркіна
18 серпня, 2025 понедiлок
12:43
Технології Ноутбук

18 серпня в Україні запустили роботу платформи для вітчизняних виробників озброєння та військової техніки з усією необхідною інформацією

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він поінформував, що онлайн-платформа zbroya.gov.ua. міститиме такі державні інструменти як програми кредитування; можливості для випробувань та кодифікації виробів; цифрова бібліотека комплектуючих; інформація про освітні програми та вакансії.

"Платформа буде доповнюватися новими сервісами. Наше завдання — зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів. Перший крок до цього зроблено", – написав Шмигаль.

  • 17 серпня український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
