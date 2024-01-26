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Вчені створили пристрій на основі ШІ для діагностики трьох найпоширеніших видів раку

26 січня, 2024 п'ятниця
15:49
Технології dermasensor

Американські вчені розробили пристрій, що працює на основі штучного інтелекту, для ранньої діагностики трьох найпоширеніших видів раку. FDA видало дозвіл на його використання

Про це повідомляє New Atlas.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на перший портативний медичний пристрій DermaSensor на основі штучного інтелекту, який допоможе лікарям виявляти всі три поширені види раку шкіри, як-от: базальноклітинний рак (БКР), плоскоклітинний рак (ПКР) і меланома, найнебезпечніша форма раку шкіри через її схильність до поширення.

Дослідники зазначили, що рак шкіри добре піддається лікуванню на ранніх стадіях, тому його рання діагностика має вирішальне значення. 

Наконечник приладу DermaSensor використовує спектроскопію пружного розсіювання (ESS) - процес, який оцінює, як фотони розсіюються, відбиваючись від різних клітинних структур. Злоякісні новоутворення мають різну клітинну та субклітинну будову, тому вони розсіюють світло інакше, ніж доброякісні новоутворення. 

Вбудований в DermaSensor штучний інтелект використовує ці спектроскопічні зображення, щоб надати лікарям інформацію, яка допоможе їм оцінити ураження шкіри - процес, який пояснюється у відео нижче.

Дозвіл FDA ґрунтувався на клінічних випробуваннях, які оцінювали ефективність DermaSensor. У дослідженні, проведеному під керівництвом клініки Майо у 22 центрах США та Австралії, дослідники протестували пристрій на 1005 пацієнтах, які мали в середньому одне або два ураження шкіри.

Перед тим, як зробити біопсію, лікарі загальної практики передбачили, які з них будуть злоякісними. Пристрій DermaSensor мав загальну чутливість 95,5% для виявлення злоякісних новоутворень - чутливість 87,5% для меланоми, 97,8% для БКК і 98,7% для ПКК - порівняно з загальною чутливістю 83,0%, отриманою за допомогою PCP.

У супровідному клінічному дослідженні 108 лікарів загальної практики оцінювали 50 уражень шкіри (25 злоякісних і 25 доброякісних) з пристроєм і без нього. Було виявлено, що пристрій DermaSensor зменшив кількість пропущених випадків раку шкіри з 18% до 9%. Крім того, кількість лікарів, що повідомили про високу впевненість у своїх оцінках, зросла з 73,0% до 81,6%, коли вони використовували пристрій.

  • Учені з дослідницького інституту EPFL у Швейцарії під керівництвом нейроінженера Сільвестро Міцера створили третю роботизовану руку, яка керується за допомогою діафрагми.

Теги:
Наука
Здоров'я
Медицина
штучний інтелект
США
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