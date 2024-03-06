Vodafone надали новий код мобільної мережі: він розрахований на 10 млн номерів
Мобільний оператор "Vodafone" у середу, 6 березня, отримав новий код мережі, який розрахований на 10 мільйонів номерів
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
"НКЕК вирішила видати приватному акціонерному товариству "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв’язку з абонентською місткістю 10 млн не географічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.
До цього Vodafone мав чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.
- Раніше новий код мобільної мережі отримав оператор "Київстар". Клієнти зможуть отримати номер, що починається з 077.
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