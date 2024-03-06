Vodafone надали новий код мобільної мережі: він розрахований на 10 млн номерів

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"НКЕК вирішила видати приватному акціонерному товариству "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв’язку з абонентською місткістю 10 млн не географічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

До цього Vodafone мав чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.