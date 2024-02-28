"Київстар" отримав новий код мобільної мережі

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

"Для збільшення абонентської бази мереж мобільного зв’язку та розширення спектра електронних комунікаційних послуг видано дозвіл Kyivstar на користування номерним ресурсом місткістю 10 млн номерів з кодом мережі 77 для надання послуг мобільного зв’язку на території України строком на 5 років", - заявили в НКЕК.

Зазначено, що за отримання дозволу на використання нового коду "Київстар" перерахує 10 млн до державного бюджету.

За словами НКЕК, додатковий код надасть змогу мобільному оператору сформувати резерв SIM-карт, аби забезпечити українців зв’язком, якщо надання послуг на мережі іншого оператора мобільного зв’язку буде припинено.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів.