"Київстар" відновив послугу SMS-повідомлень

Про це повідомили у пресцентр компанії.

"Нарешті вже можна відправити рідним SMS-ку про те, як ви скучили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії заяаили, що для всх абонентів уже доступний голосовий зв'язок та мобільна передача даних. Спеціалісти почали відновлювати доступ до M2M для бізнес-клієнтів.

Також там наголосили, що Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи навіть для неавторизованих користувачів, поки триває ліквідація наслідків кібератаки.



"Наші інженери повідомляють, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, ми поінформуємо вас і почнемо нарахування компенсацій", - зазначили у "Київстарі".

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.