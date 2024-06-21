Вперше у світі: Китай запустив парогенератор на атомній енергії в промислових масштабах

Про це повідомило Управління з атомної енергії Китаю. передає cgtn.

Проєкт отримав назву "Heqi-1", джерелом тепла якого є пара, що виробляється турбінною системою двох енергоблоків. Heqi-1 використовуватиме цю пару для виробництва промислової пари через багатошарову ізоляційну систему для безпеки. Потім промислова пара буде транспортуватися по трубопроводах до нафтохімічної промислової бази через багатоступеневу систему теплообміну.

Очікується, що пара з ядерним нагріванням зменшить споживання вугілля для нафтохімічних заводів, де висока температура і тиск життєво важливі для хімічних реакцій.

"Це перше застосування такого масштабу в світі. На відміну від попередніх невеликих спроб, Heqi-1 може виробляти 600 тонн промислової пари лише за одну годину. Для цього ми подолали багато технічних труднощів і зробили прорив у забезпеченні якості промислової пари, як у теплопередачі. і велика відстань", - сказав Чжан І, голова Jiangsu Nuclear Power Co., Ltd.

Цільовий індустріальний парк для проєкту розташований приблизно за 23 км від електростанції.

"Ми досліджували транспортування на далекі відстані та запровадили новий спосіб теплоізоляції. Промислова пара на атомних електростанціях заповнює дефіцит попиту в індустріальному парку. Вона стабільна, а також досягає цілей скорочення викидів вуглецю", — сказав Ван Фалін, генеральний директор Jiangsu Fangyang Energy Technology Co., Ltd.

Очікується, що в рамках проєкту щорічно постачатиметься 4,8 млн тонн пари з нульовим вмістом вуглецю з електростанції на нафтохімічну базу Ляньюньган.

Китайська національна ядерна корпорація каже, що цей проєкт зменшить еквівалент спалювання 400 000 тонн стандартного вугілля щороку, скоротивши викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн, діоксиду сірки на 184 тонни та оксидів азоту на 263 тонни.

Очікується, що Heqi-1, розроблений у співпраці з різними партнерами, слугуватиме моделлю чистого промислового паропостачання для нафтохімічної промисловості та дасть новий імпульс високоякісному розвитку в Китаї.