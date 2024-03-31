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Делегації Китаю і Японії вперше обговорили скидання води з АЕС у Фукусімі

31 березня, 2024 неділя
10:27
Світ Фукусіма

Делегації Японії та Китаю провели першу робочу зустріч з обговорення проблеми скидання в океан очищеної від радіоактивних елементів води з АЕС "Фукусіма-1"

Про це повідомляє NHK з посиланням на МЗС Японії.

Зазначається, що зустріч відбулась у північно-східному китайському місті Далян за участю урядовців Японії, представників Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка експлуатує станцію, і кількох китайських науково-дослідних інститутів.

Переговори пройшли на виконання домовленості лідерів Японії і Китаю на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско в листопаді минулого року.

Тоді прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися, що знайдуть шляхи розв'язання проблеми із забороною експорту японських морепродуктів до КНР, найбільшого їх покупця у світі, шляхом переговорів та діалогу.

Повідомляється, що учасники зустрічі обмінялися думками щодо технічного аспекту операції зі скидання води. Японська сторона представила науково обґрунтовані пояснення функціонування механізмів очищення води від радіоактивних елементів, контролю її якості та процедури розбавлення морською водою і скидання в океан.

Також були надані дані про систему моніторингу радіоактивного стану води в океані поблизу електростанції під час та після спуску води. Японська сторона підкреслила зобов’язання забезпечувати безпечне та прозоре виконання робіт.

Представники Токіо також вказали на незалежний моніторинг стану морської води поблизу АЕС у Фукусімі Міжнародним агентством з атомної енергії, який проводиться від серпня минулого року, коли роботи розпочались, і до цього часу не виявив небезпеки.

Токіо планує продовжувати двосторонні переговори, щоб переконати Пекін скасувати заборону на імпорт морепродуктів із Японії.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дасть змогу практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня 2023 року стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.  

10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1", повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води. А вже 5 жовтня Японія почала скидати другу партію очищеної радіоактивної води.

28 лютого 2024 року після більш як трьох місяців перерви Японія відновила скидання в океан очищеної від радіоактивних елементів води з АЕС.

Теги:
Китай
Японія
атомна енергетика
ядерна небезпека
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