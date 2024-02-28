Японія почала скидати в океан четверту партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
У середу, 28 лютого, після більш як трьох місяців перерви, Японія відновила скидання в океан очищеної від радіоактивних елементів води з атомної електростанції
Про це пише Kyodo.
Зазначається, що Японія планує скинути 7800 тонн очищеної води протягом приблизно 17 днів, підтвердивши, що рівень радіоактивності останньої партії води відповідає стандартам.
Починаючи з цього раунду, TEPCO пропускатиме етап тимчасового зберігання очищеної води перед випуском у великому резервуарі для перевірки рівня тритію і перевірятиме його під час проходження води трубопроводами.
Що передувало
На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.
TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дасть змогу практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.
8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.
Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду актом терору.
24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.
4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.
10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1", повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води. А вже 5 жовтня Японія почала скидати другу партію очищеної радіоактивної води.
У четвер, 2 листопада, Японія почала скидати третю партію очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан.
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