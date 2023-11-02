Японія почала скидати в океан третю партію очищеної води з АЕС у Фукусімі

Про це пише Kyodo.

Компанія-оператор пошкодженої АЕС "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) заявила, що до 20 листопада планує перекачувати близько 460 тонн очищеної води на день приблизно за 1 кілометр від узбережжя через підводний тунель.

Загалом компанія планує до кінця березня 2024 року випустити близько 31 200 тонн води, що зберігається в резервуарах.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дасть змогу практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.

10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1", повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води. А вже 5 жовтня Японія почала скидати другу партію очищеної радіоактивної води.