X-Road та Дія: Естонія та Україна планують просувати свої цифрові продукти в інших країнах

Про це повідомив Михайло Федоров у Telegram.

"Провів дзвінок із Ліcою Лі-Пакоста, міністеркою юстиції та цифровізації Естонії. Це була перша зустріч із моменту її призначення. Також до зустрічі приєдналася Аннелі Кольк, пані посол Естонії в України", - написав Федоров.

Він зазначив, що Україна та Естонія планують просувати свої продукти X-Road та Дію в інших країнах та регіонах. За словами міністра, це посилить позиції країн як цифрових лідерів у світі.

"Естонія продовжує розробку та впровадження нового застосунку для громадян. Коротко обговорили розвиток персоналізованого уряду й послуг для громадян в Україні та Естонії", - додав Федоров.

Зазначимо, що X-Road - це програмне забезпечення, яке дає змогу закодовано комунікувати між собою всім урядовим установам. Саме на базі естонського X-Road Україна створила "Трембіту" - систему для обміну інформацією між реєстрами, яка стала основою Дії.