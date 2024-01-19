Xbox показала перший трейлер відеогри про Індіану Джонса
На презентації Xbox Developer Direct 2024 була офіційно представлена нова гра про Індіану Джонса, фанатам також показали перший трейлер
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра отримала назву Indiana Jones and the Great Circle. Розробкою продукту займається студія MachineGames, відома іграми Wolfenstein та Quake. Виконавчим продюсером є Тодд Говард - творець Fallout, Starfield, Skyrim та інших проєктів.
Indiana Jones and the Great Circle - це однокористувацька пригодницька гра від першої особи. Геймери дізнаються про життя легендарного шукача пригод між подіями фільмів "У пошуках втраченого ковчега" і "Останній хрестовий похід".
"1937 рік, зловісні сили нишпорять по земній кулі в пошуках секрету стародавньої сили, пов’язаної з Великим Колом. Лише одна людина може їх зупинити – Індіана Джонс", - пишуть розробники.
Реліз запланований на 2024 рік. Гра буде ексклюзивом Microsoft, тому вийде виключно на ПК та Xbox Series. Буде доступна по підписці Game Pass.
- 16 січня стало відомо, що розробники перенесли вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2.
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