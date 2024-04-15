Зеленському показали новий український дрон із характеристиками російського "Ланцета"

Презентація відбулася у День працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня, пише "Мілітарний".

Назву безпілотника наразі тримають у секреті, однак відомо, що його вже застосовували на передовій і там він здобув перші перемоги.

Розробники переконані, що цей дрон зможе знизити ударний потенціал російських військ.

Новий український безпілотник має характеристики російського "Ланцета" і спрямований на завдання високоточних ударів по ключовій військовій техніці на великій відстані від фронту. Він має електричний двигун і запускається з катапульти, що робить його застосування досить простим для операторів.

Новий фюзеляж у формі "Х" надає безпілотнику високу маневровість і можливість атакувати як статичні, так і рухомі цілі за різними траєкторіями, включаючи можливість заходити на ціль під прямим кутом.

На борту безпілотника може бути встановлена бойова частина масою до 3 кілограмів, що існує у різних варіантах: фрагментуючий, термобаричний або бронепробивний з ударним ядром. Останній здатний пробивати до 40 мм броні.

Для захоплення повітряних цілей безпілотник може бути оснащений фрагментуючою бойовою частиною, яка спрацьовує при зіткненні або при наближенні до об'єкта за сигналом від оператора. Вибух та уламки руйнують фюзеляж ворожого дрона і знищують його.

Цей безпілотник може збивати об'єкти зі швидкістю до 180 км/год, що робить його основними цілями для ураження об'єкти, що рухаються повільніше за 130 км/год. Такими об'єктами є, наприклад, російські дрони "Орлан-10", Zala та "Ланцет", а за певних умов – навіть гелікоптери.

Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з баражуючим боєприпасом. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрона та об’єктивного контролю наслідків влучання.