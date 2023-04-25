Телеканал Еспресо спільно з Громадською організацією База.ua оголошує збір

Захисники швидко освоїли Самохідні Артилерійські Установки натівського зразка і вже зараз ефективно знищують ними ворога на Сході. Але окрім САУ — їм потрібні звичайні авто — зокрема для оперативного ремонту і обслуговування натівської зброї.

Збираємо на дві машини. Ціль - 350 000 гривень

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5375 4112 0438 7950

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Долучайтеся, щоб рясно цвіла бавовна на ворожих складах з боєприпасами, і щоб якомога більше непрошених асвабадітєлєй було знищено на українській землі.