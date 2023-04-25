Телеканал Еспресо спільно з Громадською організацією База.ua оголошує збір
Наша мета - автомобілі для 17 окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, а конкретно для 2-го самохідного артилерійського дивізіону!
Захисники швидко освоїли Самохідні Артилерійські Установки натівського зразка і вже зараз ефективно знищують ними ворога на Сході. Але окрім САУ — їм потрібні звичайні авто — зокрема для оперативного ремонту і обслуговування натівської зброї.
Збираємо на дві машини. Ціль - 350 000 гривень
Номер картки банки:
5375 4112 0438 7950
посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/6pfgCzQwhM?fbclid=IwAR232D1Cw8IW0OKEdLvgo0obYKOceVgRANkL9H4ZuLF9BxrhPn1s5KoqR4w
PayPal: [email protected]
Долучайтеся, щоб рясно цвіла бавовна на ворожих складах з боєприпасами, і щоб якомога більше непрошених асвабадітєлєй було знищено на українській землі.
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