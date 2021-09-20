Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Змієносець
Телескоп Hubble поділився фотографією кулястого зоряного скупчення ESO 520-21
Про це повідомляє обсерваторія.
Так, зазначається, що телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 та камері Advanced Camera for Surveys світлину кулястого зоряного скупчення ESO 520-21 (Palomar 6), яке знаходиться у сузір'ї Змієносець.Космічний об’єкт знаходиться неподалік від центру Чумацького Шляху, у районі, де міжзоряний газ і пил поглинають зоряне світло і роблять спостереження складнішими.
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