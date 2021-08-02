Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.



Телескоп зробив нову яскраву фотографію спіральної галактики завдяки універсальній ширококутній камері WFC3.



Відомо, що IC 1954 розташована у сузір'ї Годинник на відстані 45 млн світлових років від Землі. На кадрі можна розгледіти яскраву смужку й спіралеподібні "рукава" галактики, що оповиті хмарами пилу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb