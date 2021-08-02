Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник
Телескоп Hubble поділився фотографією спіральної галактики IC 1954
Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.
Телескоп зробив нову яскраву фотографію спіральної галактики завдяки універсальній ширококутній камері WFC3.
Відомо, що IC 1954 розташована у сузір'ї Годинник на відстані 45 млн світлових років від Землі. На кадрі можна розгледіти яскраву смужку й спіралеподібні "рукава" галактики, що оповиті хмарами пилу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе