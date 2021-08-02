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Головна Наука Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник

Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник

2 серпня, 2021 понедiлок
15:30
Наука спіральна галактики в сузір'ї Годинник

Телескоп Hubble поділився фотографією спіральної галактики IC 1954

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії.

Телескоп зробив нову яскраву фотографію спіральної галактики завдяки універсальній ширококутній камері WFC3.

Відомо, що IC 1954 розташована у сузір'ї Годинник на відстані 45 млн світлових років від Землі. На кадрі можна розгледіти яскраву смужку й спіралеподібні "рукава" галактики, що оповиті хмарами пилу.

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