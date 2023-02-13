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Телескоп NASA сфотографував найбільшу з відомих спіральних галактик у Всесвіті

13 лютого, 2023 понедiлок
18:32
Наука на фото: галактика

Телескопи американського космічного агентства NASA зняли найбільшу з нині відомих спіральних галактик у Всесвіті під назвою NGC 6872

Про це інформує Space.com.

Фотографія галактики поєднує в собі зображення у видимому світлі, дані ультрафіолетового випромінювання та інфрачервоного випромінювання з телескопів GALEX та Spitzer, а також з Дуже Великого Телескопа Європейської Південної Обсерваторії. На знімку видно, що NGC 6872 має два довгі вусики зірок, які виходять з протилежних кінців структури.

"Ніби невидимі гіганти грають у перетягування каната зі спіральною галактикою", - пише видання.

Ширина галактики NGC 6872 сягає 522 тис. світлових років. Це робить її більш ніж у п'ять разів більшою за Чумацький Шлях.

NGC 6872 розташована від Землі на відстані приблизно у 212 млн світлових років. Зазначають, що таку витягнуту форму галактика має через свою гравітаційну взаємодію із сусідньою дисковою галактикою IC4970. Остання має лише одну п'яту маси NGC 6872.

Наголошують, що такі гравітаційні взаємодії найчастіше призводять до галактичного злиття. Проте астрономи, спираючись на аналіз даних, припускають, що в цьому випадку навпаки може народитися нова галактика.

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