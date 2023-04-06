Телескоп Вебба зробив унікальне фото Урану: розгледів небачене досі пилове кільце
Астрономам вдалося зазнімкувати найслабше "пилове кільце" планети та яскраві деталі в атмосфері, також шість найбільших супутників планети
Про це пишуть в NASA.
На зображенні планета має блакитний відтінок. Також на знімку видні яскраві хмари у різних частинах Урану.
За словами науковців, такі хмари типові для крижаного гіганта в інфрачервоному діапазоні хвиль і, ймовірно, пов’язані зі штормовою активністю.
Загалом Уран має 13 кілець, 11 з яких можна розгледіти на зображенні телескопа Вебба.
"Дев’ять класифікуються як головні кільця планети, а два – це слабші запорошені кільця", – пояснюють у NASA.
Вчені очікують, що у майбутньому вдасться зробити зображення, де будуть видні ще два слабких зовнішніх кільця.
Телескоп також зафіксував найбільших 6 з 27 супутників Урана.
Уран – сьома планета від Сонця, яка обертається під кутом 90 градусів відносно площини своєї орбіти. Урану потрібно 84 роки, щоб обернутися навколо Сонця.
Зазначимо, космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки. Webb — це міжнародна програма, яку очолює NASA разом з Європейським і Канадським космічними агентствами.
- Нагадаємо, 12 липня NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба.
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