Телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді колишньому українському телеведучому Юрію Коту
Повідомлення розміщене на сайті Офісу Генерального прокурора.
Згідно з даними правоохоронців, під час Революції Гідності в 2013-2014 роках Кот був ведучим на київському "антимайдані". У 2014 він переїхав до Росії, де працював на державному російському пропагандистському інформагентстві "Росія сьогодні" та інформагентстві News Front.
За даними слідства, ведучий у своїх виступах підтримує політику РФ та поширює пропаганду на сторінках у соціальних мережах.
Він підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
У 1999-2011 роках Юрій Кот працював на "Інтері".
- 3 серпня на телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводили обшуки. Управління правами "4 каналу" передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів.
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