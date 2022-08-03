Телеканал підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова обшукує ДБР
На телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводять обшуки
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу", - йдеться в повідомленні.
Управління правами "4 каналу" передали в Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Суд арештував й інше майно Ковальова на користь держави: "Арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень".
Депутат у розшуку.
- У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.
- Після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.
- 8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова, обраного від "Слуги Народу", з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".
- 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.
- 7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.
- 15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави.
- 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.
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