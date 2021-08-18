Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні зросли до 1 млн щеплень на тиждень, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"По темпах вакцинації ми вийшли на один мільйон щеплень щотижнево. Кожного тижня все більше українців вакцинуються і отримують захист від ймовірної госпіталізації, важкого перебігу коронавірусу, в принципі захворювання на цю хворобу", - сказав Шмигаль.



Прем'єр додав, що уряд працюватиме над прискоренням темпів вакцинації надалі, аби до кінця року вакцинувати половину дорослого населення України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb