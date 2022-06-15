Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Передовсім нам необхідна ракетна система залпового вогню та артилерія. Потрібно реально прискорювати процес. Тому що темпи, якими Україні надають зброю, вкрай низькі й вони, звісно, різко впливають на можливості нашої армії сьогодні. Також дуже важливо, щоб західні партнери прийняли рішення про виділення озброєння, але не виділення через 2 роки, а вже зараз", - наголосив Денисенко.

Радник міністра МВС додав, що від обіцяного озброєння західних партнерів ми отримали лише 10%. За його словами, якби Україні надали хоча б 50% цієї зброї, ми могли в рази ефективніше воювати.



"Тільки лідери найбільших країн світу здатні вплинути на швидкість постачання озброєння до України. Це Байден, Шольц, Макрон та декілька інших лідерів великих країн. Від них всіх залежить, як швидко нам буде надана зброя. Ленд-ліз - це дуже добре, проте поки що нам дано лише 10% озброєння від обіцяного. Якби Україні дали хоча б 50% цієї зброї та, зокрема реактивні системи залпового вогню, то ми б могли зараз абсолютно по-іншому вести війну та воювати зараз", - сказав він.



На сьогодні Україна отримала 10% зброї від усього запиту, який надали Заходу на постачання. Про це напередодні в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



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