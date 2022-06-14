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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна наразі отримала від Заходу лише 10% тої зброї, яку просила, - Міноборони

Україна наразі отримала від Заходу лише 10% тої зброї, яку просила, - Міноборони

14 червня, 2022 вiвторок
21:27
війна з Росією 44 тернопільська бригада

На сьогодні Україна отримала 10% зброї від усього запиту, який надали Заходу на постачання

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Ганни Маляр, на полі бою українські військовослужбовці щодня витрачають приблизно 5 -6 тис. артилерійських снарядів. Тоді як військові Росії – вдесятеро більше.

"Можливості з озброєння та кількості військовослужбовців у Росії значно переважають. Яких зусиль не докладала б Україна на сьогоднішній день, якою би професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну… Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми сьогодні маємо приблизно 10%", – сказала Маляр.

Вона також повідомила, що РФ намагається всіляко блокувати постачання зброї в Україну, зриваючи такі домовленості або заважаючи транзиту зброї через інші країни, задіявши свої агентурні мережі.

  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк напередодні заявив, що Україні для перемоги над Росією потрібні 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував потребу України для перемоги над Росією, заявивши, що його країна готова "надати все і допомогти Україні бути успішною".
  • Завтра, 15 червня, в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" у "форматі Рамштайн" на чолі з Міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

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Міноборони України
Ганна Маляр
зброя для України
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