Тенісист Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри
Роджер Федерер оголосив про закінчення професійної кар'єри. Швейцарський тенісист наголосив, що мав особливий талант для гри, утім нині його тіло просить відпочинку
Про це повідомив швейцарський тенісист Роджер Федерер.
Легендарний тенісист 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam в одиночному розряді, завершує кар'єру після Кубка Лейвера в Лондоні.
"Як ви всі знаєте, останні три роки мене спіткали виклики у формі травм та операцій. Я важко працював над тим, аби повернутися до повноцінної змагальної форми. Але я також знаю межу можливостей свого тіла, це звернення до мене останнім часом було дуже чітким.
Це важке рішення – я сумуватиму за всім, що теніс дав мені. Але в той самий час є стільки речей, які хотілося б відзначити. Я вважаю себе одним з найщасливіших людей у світі. Я отримав особливий талант для гри в теніс і робив це на такому рівні, що ніколи не міг уявити. Набагато довше, ніж я вважав можливим", – сказав Роджер.
Роджер Федерер дебютував як професіонал у 16 років, це 1998 рік. Свій перший титул Великого шолома на Вімблдоні він здобув у 2003 році.
Роджер зіграв понад 1500 матчів за 24 роки. Здобув 103 різні титули, поступаючись у цьому лише Джиммі Коннорсу.
Зокрема тенісист 20 разів тріумфував на турнірах Grand Slam: 8 перемог на Вімблдоні, 6 - на Australian Open, 5 - US Open та одна перемога на Ролан Гаррос. Ще шість разів Федерер вигравав Підсумковий турнір АТР.
Також Роджер переміг на Олімпіаді-2008, а в Лондоні-2012 дійшов до фіналу.
41-річний швейцарець протягом останніх трьох років боровся з проблемою коліна. Саме тому він зміг зіграти лише три з 11 турнірів Великого шолома, організованих з початку 2020 року.
Спортсмен наголосив, що любить теніс та не закінчить грати.
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