Про це повідомив швейцарський тенісист Роджер Федерер.

Легендарний тенісист 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam в одиночному розряді, завершує кар'єру після Кубка Лейвера в Лондоні.

"Як ви всі знаєте, останні три роки мене спіткали виклики у формі травм та операцій. Я важко працював над тим, аби повернутися до повноцінної змагальної форми. Але я також знаю межу можливостей свого тіла, це звернення до мене останнім часом було дуже чітким.

Це важке рішення – я сумуватиму за всім, що теніс дав мені. Але в той самий час є стільки речей, які хотілося б відзначити. Я вважаю себе одним з найщасливіших людей у світі. Я отримав особливий талант для гри в теніс і робив це на такому рівні, що ніколи не міг уявити. Набагато довше, ніж я вважав можливим", – сказав Роджер.

Роджер Федерер дебютував як професіонал у 16 років, це 1998 рік. Свій перший титул Великого шолома на Вімблдоні він здобув у 2003 році.

Роджер зіграв понад 1500 матчів за 24 роки. Здобув 103 різні титули, поступаючись у цьому лише Джиммі Коннорсу.

Зокрема тенісист 20 разів тріумфував на турнірах Grand Slam: 8 перемог на Вімблдоні, 6 - на Australian Open, 5 - US Open та одна перемога на Ролан Гаррос. Ще шість разів Федерер вигравав Підсумковий турнір АТР.

Також Роджер переміг на Олімпіаді-2008, а в Лондоні-2012 дійшов до фіналу.

41-річний швейцарець протягом останніх трьох років боровся з проблемою коліна. Саме тому він зміг зіграти лише три з 11 турнірів Великого шолома, організованих з початку 2020 року.

Спортсмен наголосив, що любить теніс та не закінчить грати.

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