Тепер будь-хто може захопити умовний Таганрог і вимагати чогось від Кремля, - політолог Саакян
Всі питання, які підняв заколот вагнерівців залишаються відкритими - їх щонайменше чотири. Можна зробити висновок, що нічого не завершилося
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Олег Саакян.
"Нічого ще не завершилося. Всі питання, які підняв заколот вагнерівців - залишились. Конфлікт по лінії Шойгу-Пригожин, Путін не дав відповіді - йому зараз потрібно робити кадрові висновки, які він дуже не хоче робити. Конфлікт еліт всередині нікуди не дівається. Тепер будь-хто може захопити якийсь Таганрог і вимагати від Кремля ще чогось, а хтось оголосити "похід відплати" на Москву. І що, це може бути безкарним, якщо ти маєш достатньо сили?", - наголосив він.
Політолог додав, що Путін продемонстрував свою слабкість і це також питання, яке залишається.
"Третє - зараз відкрився період постПутіна. Всі еліти розуміють, що вони мають бути готові. Виявилось, що такий сценарій є реалістичним і їм треба бути готовими до постпутінської Росії. Тому починається гонка еліт з подвійною силою. Четвертий момент - на тлі цього ціла низка гравців не продемонстрували одразу своєї відданості Путіну і треба робити висновки. Ті, хто сіли на літаки і полетіли, ті, хто вчинили як Кадиров. Путіну зараз потрібно їх репресувати - показати силу, але режим базується принципово на безкарності еліт. Вони недоторканні, вони каста і Путін їм це гарантує, але зараз потрібно вмикати репресії - це для Путіна та його виживання буде викликом. Все тільки почалося", - підсумував Саакян.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
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