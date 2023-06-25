Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Олег Саакян.

"Нічого ще не завершилося. Всі питання, які підняв заколот вагнерівців - залишились. Конфлікт по лінії Шойгу-Пригожин, Путін не дав відповіді - йому зараз потрібно робити кадрові висновки, які він дуже не хоче робити. Конфлікт еліт всередині нікуди не дівається. Тепер будь-хто може захопити якийсь Таганрог і вимагати від Кремля ще чогось, а хтось оголосити "похід відплати" на Москву. І що, це може бути безкарним, якщо ти маєш достатньо сили?", - наголосив він.

Політолог додав, що Путін продемонстрував свою слабкість і це також питання, яке залишається.

"Третє - зараз відкрився період постПутіна. Всі еліти розуміють, що вони мають бути готові. Виявилось, що такий сценарій є реалістичним і їм треба бути готовими до постпутінської Росії. Тому починається гонка еліт з подвійною силою. Четвертий момент - на тлі цього ціла низка гравців не продемонстрували одразу своєї відданості Путіну і треба робити висновки. Ті, хто сіли на літаки і полетіли, ті, хто вчинили як Кадиров. Путіну зараз потрібно їх репресувати - показати силу, але режим базується принципово на безкарності еліт. Вони недоторканні, вони каста і Путін їм це гарантує, але зараз потрібно вмикати репресії - це для Путіна та його виживання буде викликом. Все тільки почалося", - підсумував Саакян.