Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ — Путін втратив Україну.

По-перше, це не тільки емоція — це фіксація нового геополітичного статус-кво. Претензії будь-якого російського режиму на "особливі" інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики. Кремль і далі буде заважати й створювати проблеми, але не визначати.

Претензії будь-якого російського режиму на "особливі" інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики

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І по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. "Розширення" Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганістану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався. Слова Байдена — це як відома натівська ідентифікація "свій — чужий" для літаків. Тепер ми стаємо "своїми" для Заходу. Це і є нове геополітичне статус-кво.

Ну а далі, звісно, буде...

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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