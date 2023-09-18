Тепер торгують людьми
З серпня 2022 року до березня 2023 кількість українських чоловіків, які отримали тимчасовий захист за кордоном склала 200 тисяч осіб
Частка чоловіків серед біженців менш ніж за рік збільшилася з 17 до 29%.
Що ж, вже й не такими космічними виглядають припущення, що ТЦК "відмазали" до мільйона людей і так заробили від 3 до 5 мільярдів доларів.
Тільки щось дуже сумнівно, що ці гроші пішли лише на іспанські вілли чи празькі ресторани кількох десятків, ок — сотень, військкомів.
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Минули часи, коли "контрабас" та "конверти" стрункою пірамідою йшли до самої верхівки та генерували ще по одному держбюджету.
Тепер торгують людьми.
І бізнес йде добре: замість однієї Одеської митниці — десятки "шляхів".
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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