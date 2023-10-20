Тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на вихідні від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть і зустрінуться із літом. Дощів у суботу не буде.

На Одещині, де температура повітря подекуди досягатиме у суботу +30°C.

Загалом 21 жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16...+23°C, на Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині +21...+27°C.

У північних регіонах, зокрема на Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше, +8...+13°C.

Прогноз у неділю

22 жовтня також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі.

Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18...+23°C, на півдні до +28°C, на північному сході +12...+16°C.

Погода вихідними у столиці

Дощу не передбачається, хіба туман.

У Києві погода порадує симпатичними градусами, від +16°C до +20°C. Уночі +11...+13°C

Вітер південно-західний 7-12 м/с.