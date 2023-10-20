Тепло та сонячно: прогноз погоди в Україні на вихідні від Наталки Діденко
У суботу і неділю у багатьох областях буде тепла і сонячна погода без дощів. На півдні температура повітря підніметься до +28°C, а на Одещині буде +30°C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть і зустрінуться із літом. Дощів у суботу не буде.
На Одещині, де температура повітря подекуди досягатиме у суботу +30°C.
Загалом 21 жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16...+23°C, на Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині +21...+27°C.
У північних регіонах, зокрема на Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше, +8...+13°C.
Прогноз у неділю
22 жовтня також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі.
Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18...+23°C, на півдні до +28°C, на північному сході +12...+16°C.
Погода вихідними у столиці
Дощу не передбачається, хіба туман.
У Києві погода порадує симпатичними градусами, від +16°C до +20°C. Уночі +11...+13°C
Вітер південно-західний 7-12 м/с.
- Сьогодні в більшості областей України дощить, але південна частина зберігає сонячну погоду. Вітер сильний на півдні та сході.
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