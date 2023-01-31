Про це повідомляє пакистанське видання Dawn.

"Чиновники заявили, що щонайменше 59 людей загинули і 157 дістали поранення", - передає видання.

Як пише Dawn, вибух у мечеті здійснив терорист-смертник під час молитви. У момент вибуху безпосередньо у мечеті перебувало близько 120 осіб, більшість присутніх були представниками поліції, армії та підрозділів саперів. Частина мечеті та дах будівлі впали.

Видання нагадує, що у Пешаварі, який межує з Афганістаном, висока активність ісламістів з угруповання "Техрік Талібан Пакистан" (ТТП). Брат одного з лідерів ТТП Умара Халіда Хорасані, вбитого в серпні 2022 року, заявив, що це помста за смерть їхнього командира.

Речник лікарні Леді Рідінг (LRH) Мохаммад Асім підтвердив кількість постраждалих, оскільки зусилля з порятунку тих, хто опинився під завалами, тривали до ночі.

Комісар Пешавара Ріаз Мехсуд підкреслив, що всередині мечеті все ще триває рятувальна операція, оскільки багато людей досі перебувають під уламками.

Нагадаємо, 27-28 січня в Єрусалимі відбулось два теракти, поблизу синагоги та на вулиці міста. Загинули троє осіб, ще п'ятеро – поранені.

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