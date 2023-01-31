Теракт у Пакистані: у Пешаварі внаслідок вибуху у мечеті загинуло 59 осіб
Число загиблих під час вибуху у мечеті міста Пешавар на північному заході Пакистану становить близько 60 осіб
Про це повідомляє пакистанське видання Dawn.
"Чиновники заявили, що щонайменше 59 людей загинули і 157 дістали поранення", - передає видання.
Як пише Dawn, вибух у мечеті здійснив терорист-смертник під час молитви. У момент вибуху безпосередньо у мечеті перебувало близько 120 осіб, більшість присутніх були представниками поліції, армії та підрозділів саперів. Частина мечеті та дах будівлі впали.
Видання нагадує, що у Пешаварі, який межує з Афганістаном, висока активність ісламістів з угруповання "Техрік Талібан Пакистан" (ТТП). Брат одного з лідерів ТТП Умара Халіда Хорасані, вбитого в серпні 2022 року, заявив, що це помста за смерть їхнього командира.
Речник лікарні Леді Рідінг (LRH) Мохаммад Асім підтвердив кількість постраждалих, оскільки зусилля з порятунку тих, хто опинився під завалами, тривали до ночі.
Комісар Пешавара Ріаз Мехсуд підкреслив, що всередині мечеті все ще триває рятувальна операція, оскільки багато людей досі перебувають під уламками.
- Нагадаємо, 27-28 січня в Єрусалимі відбулось два теракти, поблизу синагоги та на вулиці міста. Загинули троє осіб, ще п'ятеро – поранені.
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