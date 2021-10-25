"Територіально будуть певні обмеження": Данілов висловився щодо можливого локдауну
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що запровадження локдауну в Україні наразі не розглядається
Про це Данілов сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".
"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що у владі "багато хто не допрацьовує" в питанні протидії коронавірусу.
"Володимир Олександрович щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Там, повірте, неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах. Тому що дуже багато хто дійсно не допрацьовує в цьому питанні", - сказав Данілов.
При цьому секретар РНБО наголосив на особистій відповідальності громадян за своє здоров'я.
"Відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - сказав Данілов.
Секретар РНБО також висловився щодо можливих термінів завершення пандемії.
"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - сказав Данілов.
- Нагадаємо, з 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області переходять у "червону" карантинну зону.
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