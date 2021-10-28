Тернопіль запровадить додаткові COVID-обмеження з 1 листопада
З 1 листопада у Тернополі почнуть діяти додаткові карантинні обмеження через складну COVID-ситуацію
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.
"З 1 листопада на території Тернопільської громади вступають у дію додаткові карантинні обмеження", - йдеться в повідомленні.
Відтак, буде обмежена робота закладів громадського харчування. Зокрема, ресторанам і кафе буде дозволено працювати до 23:00. При цьому заповненість закладу не повинна перевищувати 50%, з розрахунком не більше 4 осіб за столиком на відстані 1,5 м між столами.
Також ресторани і кафе зможуть продовжити працювати за умови вакцинації 100% співробітників.
Водночас в місті буде заборонено проведення масових заходів, святкувань, дискотек і робота нічних клубів.
Із 2 листопада безкоштовний проїзд для пенсіонерів в громадському транспорті буде тільки з 10 до 16 і з 20 до 23 год у будні. У вихідні пенсіонери зможуть їздити безкоштовно цілий день.
Також підприємців зобов’язали забезпечити проходження вакцинації від COVID-19 водіїв підприємств, що задіяні для роботи на маршрутній мережі Тернопільської міської територіальної громади.
А всім суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території Тернопільської громади, зобов'язали розмістити на вході інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів одночасного перебування, згідно з постановою КМУ №1236 від 09.12.2020 року; визначити відповідальну особу, що забезпечить належний контроль за щепленням працівників вказаного закладу або установи та наявністю у них відповідних підтверджуючих документів (COVID-сертифікатів) про проведення вказаних щеплень; забезпечити наявність ксерокопій COVID-сертифікатів працівників, які необхідно зберігати в окремій папці у спеціально відведеному місці при вході у заклад.
Торгово-розважальні центри та інші заклади торгівлі, громадського харчування зобов’язали забезпечити аудіо- та відеоінформацію про необхідність вакцинації від хвороби COVID 19.
- Нагадаємо, з 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони карантинних обмежень.
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