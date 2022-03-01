"Терор проти Харкова": Зеленський закликав світ офіційно визнати РФ державою-терористом за ракетний удар по площі Свободи
Президент Володимир Зеленський назвав РФ державою-терористом за удар крилатою ракетою по площі Свободи в Харкові 1 березня
Про це він сказав у своєму зверненні.
"Харків. Удар крилатої ракети в найбільшу площу Європи, у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України", - зазначив Володимир Зеленський.
За його словами Харків і російський Бєлгород завжди були близькими, а кордон між ними вважали умовним.
"Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи - обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста, це терор проти Харкова. Терор проти України", - наголосив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що на площі не було військових цілей, так само як і в тих житлових районах Харкова, які росіяни обстрілюють із реактивної артилерії.
"Ракета у центральну площу - це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом РФ. Після такого Росія - це держава-терорист", - наголосив він.
Президент додав, що це необхідно визнати й офіційно.
"Очевидно й має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно й дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності ддя терористів у міжнародних судах", - заявив Володимир Зеленський.
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