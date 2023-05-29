Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Він зазначив, що кожна подібна терористична атака лише нагадує світу, що Росія йде "шляхом зла", а зло обов'язково програє.

"Світ повинен бачити, що терор програє. Коли Patriot в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє", - сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що для держави-терориста немає більшого приниження, ніж успіхи ЗСУ.

"Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими Patriot ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - додав президент.