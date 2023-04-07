Tesla використовуватиме батареї LFP у своїх електромобілях і вантажівках

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що використання технології LFP батарей, у якій домінують китайські постачальники, підтримав виконавчий директор компанії Ілон Маск. У березні він заявив, що "переважна більшість важких завдань для електрифікації будуть елементами на основі заліза". Проте викликом є те, що доручити китайським постачальникам будувати заводи з виробництва акумуляторів в США важко через напруженість між Китаєм та Сполученими Штатами.

Tesla у своїй статті "Генеральний план, частина 3" заявила, що використовуватиме LFP батареї для електричних вантажівок "малого радіуса дій" під назвою Semi Light. Раніше компанія постачала вантажівки Semi із запасом ходу 500 миль на одній зарядці та з акумуляторами на основі нікелю. Також планувалося, що вона випустить версію цих вантажівок з радіусом ходу 300 миль.

Автовиробник зазначив, що невеликі електромобілі використовуватимуть LFP батареї місткістю 53 кВт / год проти 75 кВт / год для Model Y і Model 3. Також компанія заявила, що планує використовувати LFP батареї у своїх автомобілях середнього розміру.

Зараз Tesla використовує у більшості своїх електромобілів акумулятори на основі нікелю.

Маск та інші прихильники LFP батарей назвали велику кількість і низькі ціни на залізо ключовими факторами, які переважують недоліки, що раніше стримували впровадження клітин LFP в усьому світі. Вони більші та важчі, а також зазвичай містять менше енергії, ніж елементи на основі нікелю, що дає їм менший радіус дії. Також комірки LFP становлять менший ризик загоряння, ніж елементи на основі нікелю.

Наразі Tesla постачає LFP батареї від китайської компанії Contemporary Amperex Technology Co, яка не має заводу в США. Південнокорейський постачальник Tesla, LG Energy Solution, заявив, що планує будувати батареї LFP на заводі в Аризоні.