Tesla збереже зарплати працівникам, які захищатимуть Україну зі зброєю в руках

Про це повідомляє CNBC з посиланням на офіційний лист компанії своїм співробіникам.



"Для будь-яких співробітників Tesla, які є громадянами України, і яких попросили повернутися в Україну для проходження військової служби в запасі, ми зберігатимемо їх роботу та заробітну плату протягом 3 місяців", - сказано в листі.



Також керівництво компанії повідомило про інші кроки, які зробила компанія для підтримки України.



Так, Tesla відкрила безкоштовні заправки на станціях, на кордонах з Україною, щоб підтримати тих, хто постраждав від нещодавнього вторгнення. Через кілька годин після впровадження Tesla надіслала місцевим власникам електронну пошту, повідомивши, що кілька станцій Supercharger поблизу України можуть безкоштовно використовуватися електромобілями Tesla та іншими електромобілями. Хоча Tesla офіційно не працює в Україні, будь-який із приблизно 5000 власників Tesla в країні може отримати доступ до безкоштовного зарядження на окремих станціях у Польщі, Угорщині, Словаччині.



У листі співробітників Tesla також похвалили за те, що вони допомогли SpaceX, аерокосмічній компанії, яку також очолює генеральний директор Tesla Ілон Маск, запровадити в Україну свій супутниковий Інтернет-сервіс Starlink.

Нагадаємо, Ілон Маск та його компанії надають різнобічну допомогу Україні.

Нагадаємо, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну.

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

Сам Маск закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.