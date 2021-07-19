Тихановська не готова брати участь у виборах президента Білорусі, але "могла б виступити моральним авторитетом"

Про це екскандидат в президенти республіки Білорусь Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю для National Interest.



Білоруська опозиціонерка розповіла виданню, що не вірить у довге існування режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.



За словами інтерв'юера, Тихановська назвала Лукашенка "лялькою". Водночас вона стверджує, що білоруський режим наразі є "тягарем для Кремля".



"Я не готова брати участь в нових виборах", - зазначила політик, додавши, що могла б служити "моральним авторитетом".



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За словами Тихановської, Білорусі насамперед потрібен "хороший менеджер", який може відновити країну.



На запитання журналіста, чи очікує Тихановська на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, та відказала: " Я не знаю".

Нагадаємо, 18 липня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до США з офіційним візитом.