TikTok тестує створення аватарів за допомогою генеративного штучного інтелекту
Відеоплатформа TikTok тестує новий інструмент, який створюватиме аватари користувачам за допомогою генеративного штучного інтелекту
Про це інформує TechCrunch.
"Ми завжди думаємо про нові способи додати цінності спільноті та збагатити досвід TikTok, оскільки ми продовжуємо будувати безпечне місце, яке розважає, надихає на творчість та стимулює культуру. У кількох обраних регіонах ми експериментуємо з новим способом створення зображень профілю та обміну ними зі спільнотою TikTok", – повідомив представник.
Функція нині не є широко доступною і проходить випробування на кількох ринках.
Інструмент проситиме користувачів обрати від трьох до 10 фотографій для створення аватарів. Його можна буде використовувати лише раз на день, і щоразу той генеруватиме до 30 зображень.
На практиці дію нової функції показав консультант із соціальних мереж TikTok Метт Наварра.
З цим тестовим продуктом компанія створює додаток, подібний до платного застосунку Lensa, безпосередньо на своїй платформі.
- Нагадаємо, у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
- Станом на 7 квітня обмеження проти китайського застосунку вжито у 12 країнах світу і цей список постійно росте.
- В Україні також запущено ініціативу заборони TikTok – петиція про це розміщена на сайті Президента 24 березня. На сьогодні її підписали понад 10 тис. людей, при необхідних – 25 тис.
- Законодавці штату Монтана, США, ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok.
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