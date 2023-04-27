Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології TikTok тестує створення аватарів за допомогою генеративного штучного інтелекту

TikTok тестує створення аватарів за допомогою генеративного штучного інтелекту

27 квітня, 2023 четвер
07:29
Технології

Відеоплатформа TikTok тестує новий інструмент, який створюватиме аватари користувачам за допомогою генеративного штучного інтелекту

Про це інформує TechCrunch.

"Ми завжди думаємо про нові способи додати цінності спільноті та збагатити досвід TikTok, оскільки ми продовжуємо будувати безпечне місце, яке розважає, надихає на творчість та стимулює культуру. У кількох обраних регіонах ми експериментуємо з новим способом створення зображень профілю та обміну ними зі спільнотою TikTok", – повідомив представник.

Функція нині не є широко доступною і проходить випробування на кількох ринках.  

Інструмент проситиме користувачів обрати від трьох до 10 фотографій для створення аватарів. Його можна буде використовувати лише раз на день, і щоразу той генеруватиме до 30 зображень.

На практиці дію нової функції показав консультант із соціальних мереж TikTok Метт Наварра. 

З цим тестовим продуктом компанія створює додаток, подібний до платного застосунку Lensa, безпосередньо на своїй платформі. 

  • Нагадаємо, у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
  • Станом на 7 квітня обмеження проти китайського застосунку вжито у 12 країнах світу і цей список постійно росте.
  • В Україні також запущено ініціативу заборони TikTok – петиція про це розміщена на сайті Президента 24 березня. На сьогодні її підписали понад 10 тис. людей, при необхідних – 25 тис.
  • Законодавці штату Монтана, США, ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok.  
Новини
Світ
Наука
Китай
Читайте також:
Євросоюз
26 квітня, 2023 середа
Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
соняшникова олія
26 квітня, 2023 середа
Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
25 квітня, 2023 вiвторок
Хто і чому намагається мене дискредитувати
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
07:49
Оновлено
РФ гатила по Миколаєву "калібрами" з Чорного моря: одна людина загинула, 23 поранені, серед них дитина
07:25
Папа Римський Франциск
Папа Римський вперше в історії дасть жінкам право голосу на всесвітній зустрічі єпископів
07:13
Оновлено
У тимчасово окупованому Мелітополі спрацювала саморобна вибухівка, є постраждалий, - росЗМІ
07:00
Естонія
Естонія закриє більшість інформаційних пунктів для біженців до травня
06:58
ЗСУ
ЗСУ вразили 2 засоби ППО та ще 2 важливих військових об’єкта противника, - Генштаб
06:28
"Зернова ініціатива"
Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор
06:17
малюнок, діти
У Херсонській ОВА сказали, скількох дітей-сиріт депортувала РФ на свої території та в ТОТ
05:59
Telegram
Бразилія заборонила роботу Telegram через відмову співпрацювати з владою
05:51
Вчені сказали, де розташоване місце біблійного Армагеддону
05:36
крилата ракта "Калібр"
До 16 "калібрів": РФ залишила у Чорному морі надводні носії, а підводні відправила для поповнення запасів
05:21
Росія
У селищі Брянської області зникло світло, у РФ звинуватили Україну в обстрілах
05:08
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
У Москві в аеропорту "Шереметьєво" невідомий дрон ледь не зіткнувся з літаком
04:40
Віктор Орбан
У США розкритикували Угорщину за заклики до припинення вогню в Україні
04:12
Євген Пригожин "Вагнер"
Ресурсів у ПВК Вагнера вистачить на 2-3 тижні: Пригожин розповів про зраду в РФ
03:44
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Росія скерувала під Бахмут декілька ПВК: між ними почались конкуренція та розбіжності, - ISW
03:16
Конференція з відбудови України у Римі
На конференції з відбудови в Римі Україну представили понад 150 компаній
02:48
КНДР
Ядерний удар КНДР по США чи союзниках стане кінцем режиму Кім Чен Ина, – Байден
02:20
Резніков і Моравецькій зустріли перші танки Leopard 2, надані Україні
Генерал США запевнив, що ЗСУ отримали 98% озброєння, необхідного для контрнаступу: в ОП прокоментували
01:52
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія поклала на РФ відповідальність за блокування Азербайджаном Лачинського коридору
00:55
Парламент Бельгії ухвалив резолюцію про введення заборони на імпорт російських алмазів до ЄС
00:27
Шмигаль про спільне виробництво систем ППО з Італією
Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО
00:08
"Запрошую будувати безпеку разом": Зеленський виступив на Конференції щодо відновлення України в Римі
2023, середа
26 квітня
23:59
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ
23:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ потрібно 600 тис. боєприпасів для підготовчого етапу наступальних дій. Колонка Сергія Згурця
23:37
Михайло Мудрик, "Челсі" - "Брентфорд", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від поразки "Брентфорду" в АПЛ
23:22
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Ломаченко заробить $900 тис. за бій з абсолютним чемпіоном світу, - ЗМІ
22:51
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Є поранені
22:16
Збірна України, хокей
Україна впевнено перемогла Естонію на ЧС з хокею
21:59
Міністр МЗС РФ Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 квітня
21:39
Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єркою Італії Мелоні
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Значуща розмова Зеленського та Сі, реакція США, чому наступ ЗСУ буде інший, ніж очікується. Світові ЗМІ про Україну 26 квітня
20:58
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав вірян молитися за Україну
20:46
У Дружківці на Донеччині російська армія поцілила у відділок поліції, є поранені
20:30
Король Чарльз ІІІ і королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі
20:30
За час повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 10 тис. цивільних українців, понад 13 тис. поранені
20:23
паспорт РФ
На окупованій частині Херсонщини Росія погрожує депортувати тих, хто відмовляється від паспорта РФ
20:05
Евакуація з Судану: 91 громадянин України вже в безпеці
20:00
OPINION
Ірина Цілик
Про "малєнькую войну" Людмили Улицької
19:38
Василь Ломаченко
MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка
19:37
Оновлено
Херсон обстріл
РФ обстріляла Антонівський міст: загинув цивільний, поранено італійського журналіста
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV