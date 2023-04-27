Про це інформує TechCrunch.

"Ми завжди думаємо про нові способи додати цінності спільноті та збагатити досвід TikTok, оскільки ми продовжуємо будувати безпечне місце, яке розважає, надихає на творчість та стимулює культуру. У кількох обраних регіонах ми експериментуємо з новим способом створення зображень профілю та обміну ними зі спільнотою TikTok", – повідомив представник.

Функція нині не є широко доступною і проходить випробування на кількох ринках.

Інструмент проситиме користувачів обрати від трьох до 10 фотографій для створення аватарів. Його можна буде використовувати лише раз на день, і щоразу той генеруватиме до 30 зображень.

На практиці дію нової функції показав консультант із соціальних мереж TikTok Метт Наварра.

З цим тестовим продуктом компанія створює додаток, подібний до платного застосунку Lensa, безпосередньо на своїй платформі.