В Україні 16 компаній збанкрутували з початку повномасштабної війни, – Опандатабот

Про це повідомляє Опендатабот.



"З моменту вторгнення РФ кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала в 10 раз — зі 1100 у лютому 2022 року до 16 у березні та квітні загалом", – йдеться у повідомленні.



Через введення військового стану процедура відкриття провадження у справі про банкрутство не змінилася. Втім, скорочення кількості заяв на банкрутство можна пов'язати з ускладненою роботою судів у регіонах з активними бойовими діями.



Як зауважує арбітражний керуючий Руслан Бандуристий, війна не скасовує відповідальності керівника компанії, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності він не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Нагадаємо, в Україні 16 896 компаній належать росіянам та білорусам.