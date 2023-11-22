Тільки колективна оборона: Чалий про майбутній захист України

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Потрібно зараз говорити з партнерами, що буде після гарячої фази війни. Яким чином ми убезпечимо країну від можливих російських атак. Наші союзники все більше говорять про те, що потрібно надати Україні можливість в майбутньому захистити себе, і це дуже непокоїть. Тому що бачення України, яка може кожний раз себе захищати, мобілізувавши мільйон людей - це неправильне бачення для країни. Тоді жодного розвитку не буде. Правильне бачення, коли буде колективна відповідальність і колективна оборона. І таких сигналів ми все менше чуємо з боку НАТО", - підкреслив Чалий.

За словами дипломата, Україна віддасть цій війні дуже багато сил. Ми не можемо знову за 3-4 роки готуватися до гарячої фази війни.

"Потрібно переконувати наших партнерів, що єдиний спосіб захисту - це колективна оборона. Нам потрібна політика недопущення, без очікування, коли на нас нападуть", - наголосив Чалий.