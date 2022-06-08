Про це Володимир Зеленський заявив у своєму щоденному зверненні 8 червня.

Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у нас у столиці, в Києві. Матчі проводились в різних містах наших двох країн і зокрема в Донецьку, на "Донбас-Арені". "Всього лише 10 років минуло – а таке враження, що це було в іншому світі", - зауважив президент.

Він повідомив, що якраз сьогодні "окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають".

10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія. Принесла як раз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи, - сказав Володимир Зеленський.

Він переконаний, що "тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І звичайно – нові матчі команд світового рівня на "Донбас-арені".

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