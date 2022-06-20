Тільки у чверті шкіл підтверджено наявність укриття, – Шкарлет
Наявність укриттів підтвердили поки що 25% шкіл
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів", - сказав Шкарлет.
Наявність укриттів і оцінку рівня безпеки у школах кожної громади Міністерство оцінює разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, пояснив міністр. Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.
Він також вказав, що понад 500 педагогів вступили в ряди ЗСУ.
- Нагадаємо, зі шкільних програм вилучать твори російських і радянських авторів.
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