Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні 25% уже підтверджених укриттів", - сказав Шкарлет.

Наявність укриттів і оцінку рівня безпеки у школах кожної громади Міністерство оцінює разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, пояснив міністр. Зокрема, опрацьовують наявність укриттів поблизу закладів освіти, якщо таких немає у самих школах.

Він також вказав, що понад 500 педагогів вступили в ряди ЗСУ.

Нагадаємо, зі шкільних програм вилучать твори російських і радянських авторів.

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