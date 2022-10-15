Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"У звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині (у Лимані, у Святогірську) працюємо над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку й пошти, водопостачання й газу, де це можливо. Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках. Дякую кожному й кожній, хто повертає українцям нормальне життя!", - заявив президент України Володимир Зеленський.

14 жовтня Володимир Мацокін, заступник міського голови Ізюма сказав, що централізованого теплопостачання у всі будинки від тепломереж міста цього сезону не буде через велику кількість зруйнованих осель.

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