Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тис. будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що на Харківщині за вчора, 14 жовтня, до газопостачання підключено понад 3 тис. будинків
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"У звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині (у Лимані, у Святогірську) працюємо над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку й пошти, водопостачання й газу, де це можливо. Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках. Дякую кожному й кожній, хто повертає українцям нормальне життя!", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- 14 жовтня Володимир Мацокін, заступник міського голови Ізюма сказав, що централізованого теплопостачання у всі будинки від тепломереж міста цього сезону не буде через велику кількість зруйнованих осель.
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