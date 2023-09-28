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Тимчасовий очільник МКІП Карандєєв назвав звання народного й заслуженого артиста України архаїзмом

28 вересня, 2023 четвер
16:45
Культура Ростислав Карандєєв

Звання народного та заслуженого артиста України є архаїзмом і не сприяють мотивації до професійного зростання митців, тому ці відзнаки слід скасувати

Про це в інтерв'ю "Суспільному" сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, професійну відзнаку має давати професійне середовище, а не політики, тому систему, за якої президент України відповідним указом надає звання діячам культури, потрібно переглянути.

Відповідаючи на запитання, чи буде Карандєєв ініціювати скасування цих звань, чиновник сказав: "Однозначно, я буду це ініціювати. Я вважаю, що це є певним архаїзмом. І це не сприяє мотивації до зростання професійного рівня українських митців".

Він нагадав, що звання також передбачають надбавку до зарплати.

"Для сфери бюджетної, зокрема для працівників державних та комунальних закладів культури, мотивація цих звань полягає ще в тому, що вони дають надбавку до зарплати. Плюс 20 % за звання заслуженого артиста і 40 % за звання народного артиста або художника. Це важливий чинник", - сказав Карандєєв.

Водночас, на його думку, "для більшості артистів, які виховані ще в традиціях шанування, закладених багато років тому, фінансова складова не є визначальна".

"Для них більш важлива ментальна складова, яка стоїть за цим званням", - висловився т.в.о. голови Мінкульту.

  • 21 вересня Еспресо з посиланням на джерела у Мінкульті повідомляв, що Верховна Рада зволікає з ухваленням у другому читанні законопроєкту про механізм позбавлення звання народного та заслуженого артиста України.
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